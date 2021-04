Festarrangør i Bergen nekter å betale koronabot

NTB Innenriks

Bergens Tidende melder at advokat John Christian Elden, som representerer festarrangøren i saken, i et elleve sider langt brev til Vest politidistrikt argumenterer for at festforelegget må trekkes. Årsaken er at det ikke er gyldig, mener Elden.

Da festarrangøren ble bøtelagt var det et lokalt forbud mot private sammenkomster med flere enn fem deltakere i Bergen. I brevet til Vest politidistrikt argumenterer Elden for flere forhold som han mener kan bety at forelegget er ugyldig.

Blant annet trekker han fram at forbudet kan bryte med menneskerettighetene, at det ikke var et skriftlig grunnlag for vurderingene som ble gjort da loven ble innført av byrådet, og at smittevernlegen i Bergen frarådet begrensningen på fem personer.

Politiadvokat Øivind Rune Bjørkås bekrefter overfor BT at tre personer ikke har vedtatt forelegget de fikk etter festen i Sandviken, og at disse tre sakene vil bli oversendt til Bergen tingrett. Bjørkås sier at politiet mener det var både rettslig og faktisk grunnlag for å gi foreleggene.

Byrådet i Bergen har ikke ønsket å kommentere saken overfor avisen.

