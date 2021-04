15 nye registrerte smittede i Drammen

NTB Innenriks

På grunn av tekniske problemer med analyseprosessen på Drammen sykehus, ble det kun registrert ett nytt smittetilfelle i Drammen mandag.

Ettersom det fortsatt er noen tekniske problemer, er kommuneoverlege Ingeborg Johannessen forsiktig med å sammenligne tirsdagens smittetall med det som er blitt rapportert den siste tiden.

Først når de tekniske utfordringene ved sykehuset er utbedret og man er à jour med analysene, vil det være mulig å si noe tydeligere om hvordan smitteutviklingen er disse dagene.

Men Johannessen sier likevel at smittetrenden ser positiv ut – men at smittetallene må ytterligere ned for at det skal være forsvarlig med en gjenåpning i kommunen.

Siden begynnelsen av mars i fjor har 3.868 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

