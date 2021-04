NTB Innenriks

Det er snakk om mange småbranner i vegetasjon langs jernbanen over en større strekning.

I tillegg er det spredningsfare til bebyggelse i området, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

De skrev først at hus måtte evakueres, men rundt klokken 15.16 søndag opplyser de at det ikke er behov for evakuering per nå.

Rundt 20 minutter senere meldte politiet at brannvesenet ikke lenger er veldig bekymret for brannen, og at en skinnegående vannvogn er på vei til stedet.

(©NTB)