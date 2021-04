Mann omkom i arbeidsulykke på fiskebåt utenfor Troms

NTB Innenriks

Ulykken skjedde ifølge iTromsø under arbeid på dekket av en mindre fiskebåt. Fartøyet hadde et mannskap på fire og lå vest for Rebbenesøya da ulykken skjedde. Båten var ifølge NRK på vei inn til kai i Tromsø søndag.

– Vi vil da gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser på båten, og avhør av de andre som var om bord, seier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt.

Han vil ikke si noe mer om hvordan ulykken skjedde før dette er gjennomført.

– Troms politidistrikt har iverksatt etterforskning i forbindelse med en arbeidsulykke på et fiskefartøy. Ulykken skal ha skjedd rundt klokken 0.30 i natt, har politidistriktet meldt på Twitter. De fikk melding om ulykken litt over klokken 3 natt til søndag.

Avdøde er fra Salten i Nordland, opplyser politiet til Avisa Nordland. De pårørende er varslet.

Mannen ble fløyet med redningshelikopter til Universitetssykehuset i Nord-Norge, og ble erklært død kort tid etter, sier Kileng til VG.

(©NTB)