Voteringsdrama i Ap om rusreformen

Partileder Jonas Gahr Støre tonet omsider flagg og gikk fredag formiddag på talerstolen og erklærte at han ikke støtter en rusreform som innebærer generell avkriminalisering av narkotika.

– Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å besitte og skaffe seg det. Derfor er jeg imot en generell avkriminalisering av narkotika, sa Støre.

Å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika er et av hovedgrepene i regjeringens forslag til rusreform, som ligger til behandling i Stortinget.

Redaksjonskomiteen delt

Arbeiderpartiets redaksjonskomité er imidlertid delt i spørsmålet. Der går et mindretall inn for å avkriminalisere bruk og besittelse av små brukerdoser narkotika.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen hører til blant dem i redaksjonskomiteen som er uenig med Støre. Med seg har han ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen, AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø og Aps finanspolitiske talsmann Eigil Knutsen.

Mindretallet vil erstatte straffereaksjonen for bruk og besittelse med en plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet. De går også inn for at mengdene narkotika man kan ha i lomma uten å risikere straff, de såkalte terskelverdiene, skal være lavere enn det regjeringen har foreslått.

Flertallet, blant dem Anniken Huitfeldt og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag, vil derimot opprettholde et forbud mot narkotika og videreføre straffereaksjoner. Men samtidig vil de ha endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige.

Dermed kan det gå mot et drama fredag ettermiddag når uttalelsen skal stemmes over.

Vil ha skille

Dersom Ap lander på et nei til avkriminalisering, kan det i realiteten bety kroken på døra for rusreformen.

Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at regjeringen er villig til å gå i forhandlinger med Ap om flere deler av reformen, men at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Støre håper på sin side på forhandlinger.

– Målet vårt er å ha et konsekvent svar fra samfunnet om at narkotika er forbudt. Da må det også ha en reaksjon for dem som nærmer seg narkotika, slik at de helst ikke kommer i kontakt med narkotika. Og de som er rusavhengige og trenger hjelp, de skal få det. Og da må hjelpeapparatet rustes opp.

– Så er vi åpne for å gå i Stortinget etter landsmøtet, sette oss ned der og diskutere med partiene om det er mulig å samle oss og jobbe fram til noe som kan bli endringer på dette området, som kan gi reell hjelp, som kan bety noe for mennesker i denne utsatte situasjonen.

– Vi ikke forandre noe

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til NTB at dersom Ap vedtar dette, vil det i praksis bety at lite vil bli endret i narkotikapolitikken.

– Det vesentlige er å bekjempe stigmaet, og der mener alle at avkriminalisering er sentralt, sier Marthinussen til NTB.

– Hvis man ikke avkriminaliserer, er det fortsatt politi og straff som gjelder. Å innføre et slags skille vil ikke være en reform, men en henstilling til politiet om å være «snille» med dem som har et alvorlig rusproblem.

Jussprofessoren påpeker at politiet i en årrekke har fått beskjed om ikke å gå etter rusbrukere.

– Dette har vært forsøkt, og det fungerer ikke, sier han.

