Sterk ukeslutt på Oslo Børs

NTB Innenriks

Også fredag gjorde bankaksjene seg bemerket; DNB-kursen steg 1,9 prosent, trolig som reaksjon på gårsdagens nyhet om budet på Sbanken.

Sistnevnte kurs – Sbanken er ikke på hovedindeksen – steg på sin side 2,3 prosent og lå ved handelsslutt fredag på 106,6 kroner – nesten 3 kroner høyere enn DNBs bud.

Med fredagens framgang har hovedindeksen lagt på seg til sammen 2,1 prosent denne uka.

Tørrlastrederiet Golden Ocean group gjorde det best blant selskapene på hovedindeksen med en kursoppgang på 5,5 prosent fredag. Nordic Semi Conductor (+5,3) og solenergiselskapet Scatec (+4,7) rundet av vinnernes topp 3.

Scatec toppet suverent listen over fredagens mest omsatte selskaper med en samlet omsetningsverdi på hele 2,1 milliarder kroner.

I motsatt ende av skalaen dominerer seismikkselskapet TGS (-3,6), Fjordkraft (-3,1) og Frontline (-2,6).

Nordsjøoljen gikk for rundt 66,8 dollar fatet, omtrent det samme som ved siste sluttnotering.

Toneangivende indekser i Europa lå også an til å avslutte uka med stil. DAX 30 Frankfurt og CAC 40 i Paris lå an til å stige 1,4 og 0,9 prosent. I London lå FTSE 100-indeksen an til å avslutte opp 0,5 prosent.

(©NTB)