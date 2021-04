Mot voteringsdrama i Ap om rusreformen

NTB Innenriks

Tidligere fredag tonet partileder Jonas Gahr Støre omsider flagg. Fra landsmøtets talerstol erklærte at han ikke støtter en rusreform som innebærer generell avkriminalisering av narkotika.

– Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å besitte og skaffe seg det. Derfor er jeg imot en generell avkriminalisering av narkotika, sa Støre.

Redaksjonskomiteen delt

Å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika er et av hovedgrepene i regjeringens forslag til rusreform, som ligger til behandling i Stortinget.

Regjeringen er avhengig av Aps stemmer for å få flertall i Stortinget for reformen. Men Ap har vært sterkt splittet i saken, og det har vært knyttet stor spenning til hvilket standpunkt partiet vil falle ned på.

Aps redaksjonskomité greide heller ikke å bli enige om et ruskompromiss. Fredag kom de med en delt innstilling til uttalelse:

Flertallet mener det er fullt mulig å skille mellom grupper uten å komme på kant med grunnloven og går inn for å avkriminalisere bruk kun for tunge rusavhengige.

Et mindretall, blant dem tungvektere som Oslos byrådsleder Raymond Johansen og ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen, går inn for full avkriminalisering.

Voteringsdrama

Dermed kan det gå mot et drama fredag ettermiddag når uttalelsen skal stemmes over.

Marte Mjøs Persen håper til det siste at et flertall på landsmøtet vil støtte mindretallets syn.

– Det å skille mellom tunge misbrukere og andre grupper vil ble helt umulig, både praktisk og teoretisk, sier hun til NTB.

Hun mener dette vil skape gråsoner som vil gjøre det vanskeligere å fange opp ungdom som er på vei inn i en ruskarriere.

– Vi må ha en rusreform som gjør det lettere for ungdom å få hjelp, slår Persen fast.

Mindretallet vil at rusbrukere skal ha plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet i stedet for straff. De går også inn for at mengdene stoff man kan ha i lomma uten å risikere straff, de såkalte terskelverdiene, skal være lavere enn det regjeringen har foreslått.

Uviss vei videre

Både Senterpartiet og Frp har vendt tommelen ned for rusreformen. Men mens Sp sier ja til en delvis avkriminalisering for tunge rusbrukere, sier Frp nei til all form for avkriminalisering.

Dersom også Ap lander på et nei til generell avkriminalisering, kan det i realiteten bety kroken på døra for rusreformen.

Både statsminister Erna Solberg (H) og Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at regjeringen er villig til å gå i forhandlinger med Ap om reformen, men at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Rusreformen ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen, som skal avgi sin innstilling 27. mai.

Støre håper på sin side på forhandlinger.

– Vi er åpne for å gå i Stortinget og diskutere med partiene om det er mulig å samle oss og jobbe fram til noe som kan bli endringer på dette området, som kan gi reell hjelp, som kan bety noe for mennesker i denne utsatte situasjonen, sier han.

