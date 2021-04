Leteaksjon etter vannscooterulykke i Salhusfjorden

NTB Innenriks

To personer er involvert, en av dem er fortsatt savnet, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter.

Innsatsleder Per Magnus Vabø i politiet sier rundt klokken 20 til Bergens Tidende at de fikk melding av en person som så en person ligge i vannet ved siden av scooteren, og at denne personen svømte mot scooteren.

– Denne personen er tatt hånd om av ambulanse og har ukjent skadeomfang, sier Svabø. Vedkommende skal ikke være kritisk skadd.

Politiet utelukker ikke at den savnede personen kan ha tatt seg i land selv.

Hovedredningssentralen ble varslet om ulykken i 19-tiden fredag. Den skjedde like ved Tellevik fort.

– Vi mobiliserer alle ressurser. Alle nødetater er på vei, samt redningsskøyte og andre båter i området, sier redningsleder Per Hognaland ved HRS Sør-Norge til avisen.

Ifølge Redningsselskapet er både redningsskøytene Kristian Gerhard Jebsen II og Bjarne Kyrkjebø satt inn i søket.

Også luftambulansehelikopter, brannbåt og flere andre båter søker i området.

