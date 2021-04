Helse sør-øst får korona-bistand fra andre helseregioner

NTB Innenriks

Sykehusene i Helse sør-øst har de siste ukene hatt mange innlagte covid-19-pasienter. Nå får de bistand fra helseregioner med få koronapasienter, opplyser helseregionen fredag.

Det største presset har vært på helseforetakene i det sentrale østlandsområdet generelt og Akershus universitetssykehus spesielt.

Sykehusene i resten av landet har stilt personale til disposisjon for å hjelpe, og Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Vestre Viken og Sykehuset Østfold har fått låne helsepersonell.

Om lag 60 intensivsykepleiere fra andre regioner dekker nå vakter ved helseforetaket – i tillegg til annet personell som også har stilt opp.

– At helsepersonell stiller opp på denne måten vitner om sterk dedikasjon og vilje til å løfte i lag. Dette betyr mye for våre helseforetak og ansatte som har hatt en høy belastning over lang tid, sier administrerende direktør i Helse sør-øst, Cathrine Lofthus.

Andre helseforetak har også stilt opp og bidratt med intensivkapasitet. Blant annet har Sykehuset Innlandet, som selv har hatt lite smittetrykk, tatt imot flere intensivpasienter fra Akershus universitetssykehus de siste ukene.

