Går mot voteringsdrama om rusreformen i Arbeiderpartiet

NTB Innenriks

Flertallet vil derimot opprettholde et forbud mot narkotika og videreføre straffereaksjoner, men ha endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige.

Det går fram av en uttalelse om rusreformen som ble lagt fram for Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

Uttalelsen skal stemmes over fredag ettermiddag.

Blant dem som fredag tonet flagg i debatten er partileder Jonas Gahr Støre, som gjorde det klart at han ikke ønsker å avkriminalisere narkotika.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen hører til mindretallet i redaksjonskomiteen som er uenig med partilederen. Med seg har han Bergens-ordfører Marte Mjøs Persen, AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø og Aps finanspolitiske talsmann Eigil Knutsen.

Støre ønsker å innføre et skille mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukere. Dette er uaktuelt for Venstre-leder Guri Melby, som ikke vil gå bort fra prinsippet om avkriminalisering for alle. Nei til avkriminalisering fra Arbeiderpartiet kan i realiteten bety kroken på døra for rusreformen.