Frp støtter regjeringens forsvarsavtale med USA

NTB Innenriks

Regjeringen må få med seg stortingsflertallet på avtalen, som blant annet åpner for at USA kan sette opp infrastruktur ved norske militærbaser. USA får bruksrett mot at de tar regningen.

– Det er positivt med styrket amerikansk militært nærvær i Norge. Det er viktig både for avskrekking og trygghet i landet vårt. Utvidet maritim overvåking er nødvendig både med tanke på Russlands økende tilstedeværelse i nord og den stadig økende interessen fra Kina, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i Frp.

– Det er helt naturlig at vi får en moderat overføring av myndighet. Vi forventer at investeringer i infrastruktur inkluderer norske bedrifter, sier han.

