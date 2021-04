NTB Innenriks

En mann i 40-årene ble funnet omkommet etter brannen.

Politiet sa torsdag at uklare omstendigheter rundt brannen og dødsfallet gjorde at dødsfallet ble etterforsket som mistenkelig.

Til avisen Raumnes opplyser Øst politidistrikt fredag at det fortsatt er for tidlig å endelig konkludere, men at det per nå ikke er noe som tyder på at det er en kriminell handling.

– Saken etterforskes bredt. Det er gjort tekniske undersøkelser og avhør, sier seksjonssjef Hege Cecilie Kvam.

