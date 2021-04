Tre av fire tror pandemien vare minst et halvt år til

NTB Innenriks

Nesten halvparten av spurte, 47 prosent, svarer at pandemien vil vare inntil ett år til. 17 prosent svarer de tror pandemien vil vare i opptil to år til, mens 10 prosent av de spurte tror det vil ta enda lenger tid, viser svarene Norsk koronamonitor har fått i undersøkelsen for april.

Det er Opinion som lager oversikten.

– Selv om litt flere enn før tror at pandemien tar slutt innen et halvt år, tror fortsatt tre av fire nordmenn at pandemien blir mer langvarig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mange svarer i undersøkelsen på at de føler seg ensomme. På landsbasis svarer fire av ti at de føler seg ensomme på grunn av pandemien, men blant yngre og de som bor alene, oppgir hele 57 prosent at de føler ensomheten.

I Oslo svarer over halvparten, 51 prosent, at de føler seg ensomme.

