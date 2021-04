Støre med knallhardt angrep på høyrepartiene: – Norge står ved et veiskille

NTB Innenriks

I åpningstalen til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag gikk partilederen gjentatte ganger til angrep på de borgerlige.

– Det siste året har gjort samfunnet vårt mer urettferdig. Det siste året har gjort alvoret i kampen mot Forskjells-Norge enda større, sa Støre.

Ifølge ham har koronakrisen vært et forstørrelsesglass på partipolitikken.

– Høyrepartiene har virkelig vist sitt sanne jeg, sa Støre.

Jappetid

I talen trakk Ap-lederen historiske linjer tilbake til både jappetid og finanskrise:

– Vi ryddet opp etter Høyre og jappefesten på 80-tallet. Solidaritetsalternativet fikk folk tilbake på jobb på 90-tallet. Og vi styrte landet trygt gjennom finanskrisen. Nå trengs det sosialdemokratiske løftet som aldri går ut på dato, men som alltid må fylles med nytt innhold: Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én.

Ifølge Støre blir tiltak for å få ned arbeidsløsheten avgjørende på veien ut av koronakrisen.

– Norge står ved et veiskille, sa partilederen.

– De neste fire årene må mer enn noe annet handle om flere jobber, hele og faste jobber og grønnere jobber.

– Nedslående

Støre beskriver høyrepartienes økonomiske krisepolitikk som nedslående.

– De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger for arbeidsledige. Og hver gang og ved hver anledning: Et helhjertet ja til kutt i formuesskatten – til tross for at aksjekursene har nådd nye høyder under denne krisen. Det er et tydelig svar på hvem som kommer først for Høyre, sa Støre.

– Det er nedslående. Men ikke overraskende, sa han.

Støre la til at ikke alt som er galt i samfunnet, skyldes høyrepolitikk.

– Men politikk kan motvirke dype krefter i samfunnet – eller forsterke dem. Og så mye av høyrepolitikken forsterker tunge trender som vi kjemper mot; økte forskjeller, mer utrygghet i arbeidslivet, sentralisering, privatisering, sa han.

«Vanlige folks tur»

Arbeiderpartiets slagord for valgkampen er at det nå er vanlige folks tur.

Støre valgte blant annet å fronte Arbeiderpartiets skattepolitikk, med løfter om lavere inntektsskatt for alle som tjener mindre enn 750.000 kroner.

Han lovte også at hvis en avgift går opp, skal en annen avgift eller inntektsskatten gå ned.

Samtidig varslet Støre kutt i prisene for plass på barnehage og SFO, og at det skal bli billigere å organisere seg og å pendle.

– Så kort sagt: Med Arbeiderpartiet ved roret vil vanlige folk sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag, sa han.

Ap på distriktsoffensiven

I talen framhevet Støre også Arbeiderpartiets nederlag i Nord-Norge og andre distriktsfylker i kommunevalget i 2019. Han pekte blant annet på behovet for utdanning i distriktene, og pekte på nedleggelsen av Høgskolen i Nesna som en fallitterklæring.

Klimapolitikken har lenge vært en av Støres hjertesaker, og i landsmøtetalen fremmet Ap-lederen det han kaller «vanlige folks tur» i klimapolitikken. Han vil skjerme bensin- og dieselprisene i distriktene fra økt CO2-avgift, og bygge ladestasjoner over hele landet.

(©NTB)