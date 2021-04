Rekordmange nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

NTB Innenriks

3,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per mars 2021 mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger). Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, skriver Nav i en pressemelding.

– Fra tidligere kriser har vi sett at høy arbeidsledighet over tid fører til flere mottakere av helserelaterte ytelser. Det har vi også sett under koronapandemien, og i løpet av årets første kvartal har hele 18.300 personer startet å motta AAP. Ikke siden ytelsen ble innført i 2010, har Nav registrert flere nye mottakere i løpet av ett enkelt kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Totalt 12.200 personer sluttet å motta AAP i løpet av fjerde kvartal 2020. Dette er nesten 3.400 personer færre enn i samme periode i 2019. I løpet av hele 2020 har Nav registrert 49.900 tilfeller der personer slutter å motta AAP (samme person kan slutte å motta AAP flere ganger i løpet av ett år).

Dette er det laveste tallet i løpet av ett enkelt år siden 2010, og er en nedgang på 14.600 fra 2019.

– Nedgangen har sammenheng med at mottakere av AAP fikk forlenget ytelsen med inntil 6 måneder som følge av koronapandemien. Vi forventer derfor en økning i antallet som slutter å motta AAP fra andre kvartal 2021 når forlengelsen går ut, sier Holte.

(©NTB)