– Hun har brutt isolasjonen hun har på grunn av at hun har covid-19. Dette er samme kvinne som ble tatt for dette for to dager siden, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Regelbruddet skjedde på Borgheim i Færder. Kvinnen blir også anmeldt for å ha brutt pålegget hun fikk på tirsdag, om å holde seg hjemme til isolasjonstiden er ute, opplyser politiet videre.

