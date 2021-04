Indisk koronamutasjon kan være oppdaget i Bergen

NTB Innenriks

Personen som har avlagt prøven, kom fra utlandet og er satt i isolasjon etter den positive koronatesten, skriver Bergens Tidende.

– Så langt har vi ingen indikasjoner på at dette har smittet videre, sier smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune.

Den indiske varianten har en rekke endringer fra det opprinnelige koronaviruset, blant annet mutasjonene med navn L452R og E484Q. Sistnevnte finnes også i den sørafrikanske varianten.

– Kombinasjonen av disse to mutasjonene i samme virus er ikke tidligere påvist i Norge, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold.

Hun sier de per nå ikke har indikasjoner på at den indiske varianten er mer smittsom enn for eksempel den engelske varianten, eller at den har egenskaper som gjør at den vil utkonkurrere de variantene vi nå har sirkulerende.

Svaret på prøvene fra Haukeland er ventet senere torsdag.

(©NTB)