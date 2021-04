Høie: – Ekspertgruppe ser på om folk frivillig kan ta AstraZeneca-vaksinen

NTB Innenriks

– Det er en del av utvalgets mandat. Det kan bli aktuelt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det er imidlertid ikke mulig å få AstraZeneca-vaksinen før ekspertutvalget kommer med sin konklusjon innen 10. mai.

Danske medier meldte torsdag ettermiddag at regjeringen har bedt helsemyndighetene i landet om å utrede muligheten for at de som ønsker å ta AstraZeneca-vaksine, kan få muligheten til det.

AztraZeneca-vaksinen er godkjent for bruk i Norge, men er midlertidig tatt ut av vaksineprogrammet.

Høie mener ekspertutvalget først må gjøre sine undersøkelser før det eventuelt kan åpnes for frillig bruk her i landet. Han påpeker at det er spesielle omstendigheter knyttet til koronavaksine, fordi myndighetene så sterkt anbefaler at alle skal ta det.

– Det gir myndighetene et ekstra ansvar når folk vaksinerer seg. Selv om det er frivillig, sier Høie til Aftenposten.

Folkehelseinstituttet deler oppfatningen om at det påhviler et ekstra ansvar fordi myndighetene så sterkt oppfordrer til å ta vaksinen. Men om det åpnes for frivillighet, har FHI ikke vurdert.

– Vi har ikke mandat til å ta standpunkt til om man eventuelt utenfor programmet skal la vaksinen være tilgjengelig for frivillig bruk. Det må vi i så fall få i oppdrag å vurdere, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

(©NTB)