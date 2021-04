FHI venter med å bruke Janssen-vaksinen

NTB Innenriks

Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allerede har bedt om en utleveringspause i Europa.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) kunngjorde 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil 7 uker for enkelte aldersgrupper.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg er det i dag 24.000 doser av denne vaksinen i Norge.

Ekspertutvalget som regjeringen nå setter ned, skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke både vaksinene fra AstraZeneca og Janssen i det norske vaksinasjonsprogrammet.

