Ett spor mellom Holmlia og Kolbotn til søndag

Prognose for normal drift er søndag 18. april klokken 13.20, opplyser Bane Nor.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes strømproblemer. Bane Nor jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy i sin trafikkmelding.

Onsdag ettermiddag falt en kjøreledning ned på et tog ved Rosenholm stasjon lengst sør i Oslo kommune.

Det ble meldt om flere knuste ruter i togsettet og at mellom tre og fem personer var lettere skadd. To personer fikk behandling for kuttskader av ambulansepersonell.

