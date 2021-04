Bankbonanza på børsen

NTB Innenriks

DNB-aksjen steg med 1,2 prosent etter at oppkjøpsplanene ble kjent torsdag formiddag. DNB har gitt aksjonærene i utfordreren Sbanken bud på samlet 11,1 milliarder kroner. Budet ligger betydelig over sluttkursen onsdag og har fått Sbanken-styrets anbefaling.

Nyheten ble ikke bare tatt godt imot hos DNB-investorer – Sbanken-aksjen, som ikke er på Oslo Børs' hovedindeks – steg over 30 prosent. Handelen med Sbanken-aksjen ble først automatisk stanset etter oppkjøpsnyheten, men da børsen hadde stengt handelen torsdag, lå aksjekursen på 104,2 kroner, omtrent på nivå med på budet til DNB.

Kjøpet forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og Finansdepartementet, og det er ventet å være avklart i tredje kvartal 2021.

Equinor var det mest omsatte selskapet på hovedindeksen, og aksjen steg 1,5 prosent. På listen over de mest omsatte aksjene finner vi også Yara (+1,9), DNB og Norsk Hydro (+1,9).

Prisen på et fat nordsjøolje lå torsdag morgen på 66,6 dollar, opp 0,6 prosent fra forrige sluttkurs.

Bildet er tilsvarende positivt også ellers i Europa. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris lå an til å stige henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent. FTSE 100 i London lå an til å avslutte handelsdagen rundt 0,7 prosent over der den startet.

