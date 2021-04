Ap vil ha 22. juli-kommisjon

NTB Innenriks

Det er AUF og Akershus Ap som står bak forslaget, skriver avisen. Ifølge forslaget skal kommisjonen se på oppveksten til både Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og islamske fremmedkrigere.

– Vi ønsker en kommisjon for å se dypere på hvordan ekstremisme oppstår og for å lære om tiltak for å både forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme, sier Anniken Huitfeldt, leder av Arbeiderpartiets redaksjonskomité.

Komiteen jobber nå med en 22. juli-resolusjon i forbindelse med tiårsmarkeringen av terrorangrepet. Resolusjonen skal behandles av Aps landsmøte fredag.

Huitfeldt peker på at den opprinnelige 22. juli-kommisjonen avgrenset sitt mandat til beredskap.

