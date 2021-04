52 nye smittede i Bergen: – Grunn til bekymring

NTB Innenriks

22 av de smittede er under 20 år, opplyser Bergen kommune.

Blant de nye smittede har tre ukjent smittevei og sju usikker smittevei.

52 nye smittede er det høyeste smittetallet i Bergen på ett døgn siden 20. november, skriver Bergensavisen. Da ble det registrert 68 smittede.

– Tallene gir grunnlag for bekymring. Selv om slike tall en enkelt dag ikke er avgjørende for innføringen av tiltak, kan tiltak bli nødvendig dersom et så høyt nivå vedvarer, sier helsebyråd Beate Husa til kommunens nettsider.

1.873 personer testet seg i Bergen onsdag. Så langt har 5.650 personer i kommunen fått påvist smitte siden pandemiens start.

