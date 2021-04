20 nye registrerte smittede i Drammen

NTB Innenriks

Drammen kommune opplyser at én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens det er kjent smittevei for 15 personer.

Snittet de siste sju dagene er 16 smittede.

Til tross for 22 og 20 tilfeller de to siste dagene mener kommuneoverlegen at det foreløpig ikke er grunnlag for å si at den nedadgående smittetrenden i kommunen de siste ukene er i ferd med å snu igjen.

– Vi har ventet at tallene kunne gå noe opp igjen etter påskeferien, men heldigvis ser vi ingen bratt stigning i antall smittede etter påsken foreløpig, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

