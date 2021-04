NTB Innenriks

Vedkommende er smittet av en kjent nærkontakt i en annen kommune og har et mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

Ett nytt smittetilfelle er tre under ukesnittet og to under snittet de siste 14 dagene.

1.205 personer testet seg i Trondheim onsdag.

(©NTB)