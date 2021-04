Virke ønsker innenriks vaksinepass

NTB Innenriks

– Lettelser til den delen av befolkningen som har mottatt vaksinen, vil kunne bidra til en gradvis og balansert gjenåpning av samfunnet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– For å få gjenopptatt reisevirksomheten inn og ut av landet, vil arbeidet med vaksinasjonspass være avgjørende, og her ber vi om at norske myndigheter arbeider tett med Europa, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at regjeringen jobber med utviklingen av vaksinesertifikat sammen med EU.

I et faglig råd til regjeringen fra februar skrev riktignok FHI at de ønsker et digitalt vaksinasjonskort, ikke et fullverdig pass. En viktig grunn er at man da slipper å opprette et register for vaksinasjonsbevis i første omgang.

Med vedtaket, som ble gjort tirsdag, følger Virke arbeidstakerorganisasjonen YS' holdning.

– Når vi nå nærmer oss en million vaksinerte, bør de få mulighet til å bruke flere tjenester. Det vil redde arbeidsplasser, sa YS-leder Erik Kollerud i en pressemelding sist uke.

