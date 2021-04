Støre utfordrer regjeringen etter vaksinesjokket: Hva er plan B?

NTB Innenriks

– Hva er statsministerens plan B?

Det var Støres spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

Han viste til at Solberg for bare en uke siden la fram regjeringens gjenåpningsplan. Allerede fredag denne uka trer første trinn i den nye planen i kraft.

Men så kom nyheten om at leveransene av Janssen-vaksinen utsettes på grunn av frykt for at denne vaksinen kan ha samme problemer som AstraZeneca-vaksinen med sjeldne blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater.

Det kan føre til en kraftig forsinkelse i vaksineringen, påpekte Støre.

– Da står vi igjen med strenge smitteverntiltak.

Solberg påpekte for sin del at de store leveransene av Janssen-vaksinen ikke har vært ventet før i juni. Da skal gjenåpningen etter planen allerede være godt i gang.

Samtidig er det håp om at varmere vær kan bidra til å dempe smittetrykket, ifølge statsministeren.

– Men vi er nødt til å holde tydelig og klart fokus på smittevernet, sa hun.

