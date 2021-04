Sp: Alvorlig rapport som ikke må bagatelliseres

NTB Innenriks

– Jeg forventer at regjeringen nå tar rapporten på alvor og ikke bagatelliserer eller skjønnmaler de vurderingene og anbefalingene som rapporten inneholder, sier hun.

Toppe mener rapporten understreker at det er behov for en totalberedskapskommisjon.

– Regjeringen hadde ikke bygget opp lager av smittevernutstyr, selv om det var anbefalt. Det var stor utstyrsmangel, særlig i kommunehelsetjenesten. Kommunene har hatt en hovedrolle i håndtering av pandemien, men regjeringen får stor kritikk for å informere for seint og gi kommunene for lite støtte i det lokale arbeidet. Dette må regjeringen snart ta selvkritikk på og ikke bare vise til at det gikk jo bra, fordi de fikk kjøpe utstyr fra Kina, sier hun.

