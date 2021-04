Raymond Johansen frykter økt importsmitte

NTB Innenriks

Byrådslederen sier onsdag at hovedstaden ikke tåler at det åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge. Han refererer til regjeringens plan om gjenåpning av Norge, der det ble sagt at det skal åpnes for utenlandsk arbeidskraft som kan gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig.

Han sier dette høres ut som en ordning som kan favne svært mange arbeidsinnvandrere.

– Da blir vi i Oslo veldig urolig. Vi tåler rett og slett ikke at det igjen skal åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge, når vi akkurat ser ut til å ha slått ned enda en smittebølge, sier Johansen.

– Det aller siste vi trenger nå er økt importsmitte. Nå må vi holde fast ved det vi vet fungerer. Fortsatt svært strenge regler for arbeidsinnvandring er en helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne åpne Oslo igjen, sier byrådslederen.

