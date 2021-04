Rødt: Rapport viser at pandemien rammet skjevt

NTB Innenriks

Han er kritisk til at Kvinnsland-utvalget ikke hadde mandat til å ta for seg krisepakkene.

Rapporten bekrefter også at regjeringen satte overklassens inntjening foran hensynet til befolkningens smittevern, liv, og helse, da det ble åpnet for arbeidskraftimport fra land med betydelig smitte i fjor sommer. Rødt krevde da at det skulle åpnes kontrollsak på Stortinget, og koronakommisjonens rapport bekrefter at regjeringen la etter for press fra interesseorganisasjoner og at det innebar en risiko, sier Rødt-lederen.

(©NTB)