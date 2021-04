NHO Reiseliv vil ha åpne ølkraner i Oslo til 1. mai

NTB Innenriks

Onsdag ble det klart at Oslo viderefører de svært inngripende tiltakene i Oslo i to uker til, som innebærer at serveringssteder må holde stengt og fortsatt skjenkestopp.

Det nærmer seg et halvt år med fullt skjenkeforbud i hovedstaden.

Serveringsbransjen trenger et tydelig signal om når uteservering blir tillatt, mener administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Hun tar til orde for at signalet bør komme allerede neste uke slik at serveringsstedene kan begynne å planlegge og ta tilbake sine ansatte.

– 1. mai kickstarter sesongen for uteservering, og det bør Oslo kommune tillatte. Med god avstand ute og gode smitteverntiltak på plass er det fint mulig å ta en øl eller et glass vin til måltidet på en forsvarlig måte, sier hun i en pressemelding og viser til at dette nå er tillatt i London igjen.

På samme måte som regjeringen kom med tydelige signaler om hvilke tiltak de vil lette på én uke i forkant, forventer NHO Reiseliv ukentlige vurderinger fra byråden i Oslo for å skape mest mulig forutsigbarhet for bransjen.

Devold mener at det nå haster med å få opp reiselivsaktiviteten i hovedstaden, for å unngå konkurser og tap av arbeidsplasser.

I en undersøkelse NHO Reiseliv selv har gjennomført, sier seks av ti reiselivsbedrifter at det er reell risiko for konkurs hos dem.

