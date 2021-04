Koronatiltakene i Oslo videreføres i to uker til

NTB Innenriks

Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap) sier rådene de har fått fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, tilsier at det ikke er forsvarlig å åpne Oslo nå.

– På grunn av den fortsatt svært alvorlige smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre de tiltakene vi har i Oslo i to uker, til og med torsdag 29. april, sa byrådslederen.

Men det gjøres enkelte lettelser for barn og unge. Fra mandag skal alle elever i Oslo-skolen igjen kunne komme tilbake på skolen.

– Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere, sier Johansen.