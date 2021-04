Koronakommisjonen mener Grunnloven ble brutt

NTB Innenriks

– Det var et grunnlovsbrudd, sier koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland til NTB.

Han viser til Grunnlovens paragraf 28. I denne grunnlovsparagrafen kommer det fram at beslutninger i «saker av viktighet» skal fattes i statsrådet. Men nedstengningen 12. mars 2020 ble vedtatt av Helsedirektoratet.

– Vi mener at man her har trådt over, sier Kvinnsland.

I rapporten som ble lagt fram onsdag, fastslår koronakommisjonen at nedstengningen 12. mars 2020 «utvilsomt» er en sak som faller innunder paragraf 28. Kommisjonen mener også at det var praktisk mulig og tid nok til å gjennomføre behandling av saken i statsråd.

Kvinnsland innrømmer at dette kan framstå som en formalitet isolert sett. Men i et større perspektiv handler det om å opprettholde de demokratiske institusjonene over tid, fastholder han.

«Det er i krisesituasjoner at risikoen er størst for at Grunnloven og menneskerettighetene blir brutt, og at borgernes rettigheter kan bli krenket», advares det i rapporten.

– Dette er det viktig å gjøre oppmerksom på, for under kriser får man det travelt.

(©NTB)