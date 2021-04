Holden: Vaksineplanen bør endres etter trøbbel med Johnson & Johnson-vaksinen

NTB Innenriks

Holden, som leder ekspertgruppen som har vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser av koronapandemien, mener vaksinene i Norge bør fordeles annerledes, melder NRK.

– Nå blir det større knapphet på vaksiner. Derfor er det enda viktigere at vaksinen blir brukt på en effektiv måte. Det er to grep som kan bidra til det – lengre avstand i tid mellom dose en og to, og en sterkere skjevfordeling geografisk, sier han.

Det har vært knyttet store forventninger og forhåpninger til Johnson & Johnson-vaksinen, men etter et fåtall alvorlige sykdomstilfeller er det nå full stans i leveransen til Europa.

Det betyr at vaksineringen kan være forsinket i opptil tolv uker. Bare i juni skulle det komme én million doser fra denne produsenten, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det overrasker meg ikke. Hittil har det gått veldig fort og vi har vært veldig heldige. Det at det blir hindringer underveis må man regne med, sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

