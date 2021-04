Frp: Rapport bekrefter manglende kontroll på importsmitte

NTB Innenriks

– Importsmitten er hovedgrunnen til smittebølgene, og mye smitte kunne vært unngått dersom vi hadde hatt kontroll på grensene. Når regjeringen endelig innførte strengere innreisekrav, så slår kommisjonen også fast at det manglet verktøy for å gjennomføre disse kravene, sier hun.

– Det er helt tydelig for meg at kommuner som Ullensaker og Halden ikke hadde noen forutsetninger for å håndtere store deler av importsmitten på grensene våre alene. De burde fått langt mer støtte, og staten burde tatt et større ansvar, fortsetter Frp-nestlederen.

