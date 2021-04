Fengsling av drapssiktet sønn avgjøres ved kontorforretning

NTB Innenriks

– Retten behandler begjæringen uten partenes oppmøte i løpet av dagen, skriver drapssiktedes forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Hans klient har samtykket til varetektsfengsling, men ikke tatt stilling til straffskyld.

Kontorforretning innebærer at varetektsbegjæringen ikke blir behandlet i et rettsmøte. Det er vanlig når siktede samtykker til fengsling, men siktede må også samtykke at begjæringen behandles ved kontorforretning.

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i Oslo mandag kveld. Sønnen er siktet for drapet, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Ifølge politiet har han knyttet seg til drapshandlingen.

