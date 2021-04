NTB Innenriks

Trondheim kommune opplyser at fire av de fem har kjent nærkontakt, mens dette foreløpig ikke er avklart for den siste personen.

1.036 personer testet seg i Trondheim tirsdag.

Fem nye smittede er én mindre enn gjennomsnittet den siste uken, og to under snittet for de siste 14 dagene.

