FHI vurderer å forlenge tidspunktet mellom vaksinedosene

I dag får man andre stikk av Pfizer- og Moderna-vaksinen etter seks uker, men Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer å utvide dette til tre måneder for dem mellom 18 og 45 år.

Årsaken er at vaksineringen av befolkningen da vil gå raskere, skriver VG.

– Det har vært usikkerhet om varighet av immunitet etter første dose, spesielt hos de eldre. Hos de yngre er risikoen for at et forlenget intervall får negative konsekvenser, veldig liten, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

AstraZeneca-vaksinen, som foreløpig er stoppet, bruker allerede tre måneder mellom hver dose som standard.

