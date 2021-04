FHI: Smittespredningen i Norge fortsatte nedover i forrige uke

NTB Innenriks

Totalt ble det rapportert om 4.793 smittetilfeller i forrige uke (uke 14). Det er en nedgang på 6 prosent fra uka før, og en nedgang på 19 prosent fra uke 12, skriver FHI i sin ukerapport.

3,3 prosent av de 144.496 personene som testet seg, testet positivt. Andelen er langt lavere enn i påskeuka og på nivå med uke 11.

Matematisk modellering viser at den nasjonale smittetrenden har vært nedadgående siden 25. mars, og det gjennomsnittlige reproduksjonstallet (R-tallet) siden den gang er 0,8. R-tallet sier hvor mange en koronasmittet person smitter videre.

Folkehelseinstituttet presiserer at det er stor geografisk variasjon mellom de ulike fylkene. Oslo har klart flest meldte smittetilfeller per 100.000 innbyggere, med 441 i uke 13 og 14 samlet. Deretter følger Viken, som har 346 smittede per 100.000 innbyggere.

72 prosent av smitten i Oslo og Viken

Koronasmittede i disse to fylkene utgjorde til sammen 72 prosent av de meldte smittetilfellene i hele landet i forrige uke, men trenden i registrert smitte er synkende i begge fylkene.

– Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for om lag tre firedeler av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak, skriver FHI i rapporten.

Mens det var en liten nedgang i nye covid-19-innleggelser på sykehusene i forrige uke, var det en økning i koronarelaterte dødsfall i Norge. Totalt ble det registrert 20 slike dødsfall, som er det høyeste antallet siden uke 4.

FHI rapporterer at økningen i dødsfall drives primært av dødsfall utenfor sykehjem, og hos personer yngre enn 75 år. De skriver at stigningen må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene.

Økning i reiser til Norge

Personer født utenfor Norge fortsetter å være overrepresentert på smitte- og innleggelsesstatistikken – utenlandsfødte sto for 39 prosent av de meldte smittetilfellene og 56 prosent av nye innlagte i uke 14.

Totalt gjennom pandemien står utenlandskfødte for 36 prosent av smittetilfellene i Norge siden pandemiens start. Flest har Polen som fødeland.

I forrige uke var Norge vanligste fødeland blant de registrert smittede, foran Polen, Sverige og Pakistan.

I samme tidsrom var det flere reiser til Norge og koronatester som ble tatt på teststasjonene på grensen. 94 av dem som testet seg på grensen, testet positivt. Det utgjør en andel på 0,7 prosent av de testede.