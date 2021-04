Alle Oslo-elever tilbake på skolen fra neste uke

NTB Innenriks

– Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Siden midten av mars har det kun vært digital undervisning i videregående skoler, ungdomsskole og for 5.–7. trinn i sju bydeler.

Forsterket rødt nivå i skolen betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand. Det åpnes også for at ansatte som ønsker det, kan bruke munnbind.

Dette gjelder i første omgang i to uker framover, men dersom ikke smitten går tilstrekkelig ned kan rødt nivå bli ytterligere forlenget, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Munnbind til skolene

– Det er særdeles viktig å unngå smitteoppblomstring, karantener og i verste fall nye nedstenginger, sier Thorkildsen.

– Derfor kjører vi ut store mengder munnbind til skolene. Vi tillater også bruk av munnbind i klasserommene for de lærerne som ønsker det. Og derfor er vi tydelige på at vi må begrense antall nærkontakter i skolen, noe som innebærer mer digital undervisning. Dessverre.

Hun sier størrelsen på kohortene skal holdes nede, og dette skal veies mot bruken av vikarer – spesielt i barnehagene, som fra før har et urovekkende høyt sykefravær.

Mer karantene

15. mars innførte byrådet heldigital undervisning i videregående skole, ungdomsskolen og voksenundervisningen i hele Oslo, samt for 5.–7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

I forrige uke ble den heldigitale undervisningen forlenget med ytterligere én uke – til og med fredag. Men fra mandag kan elevene altså returnere til skolene, på forsterket rødt nivå.

– Når vi nå åpner skolene og øker testingen av barn og ansatte, vil dette medføre mer karantene. Dette er også en stor belastning. Vår vurdering er at det er riktigere og viktigere å ha åpne skoler, og teste mye for å avdekke smitte, enn å holde skolene stengt i påvente av enda lavere smittenivå, sier Thorkildsen.