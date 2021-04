Virusvariant fra California påvist i Steinkjer

NTB Innenriks

Prøven var den første i det pågående utbruddet i Steinkjer, skriver Trønder-Avisa.

– Kommunen kjenner ikke smitteveiene til personen. Vi vet at prøven ikke har noen sammenheng med tilfellene i mars eller med påsketuristen. Disse personene har bare vært i Steinkjer. Det betyr at California-varianten er her som villsmitte, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

Fem personer i den smittedes husstand har blitt koronasmittet. Rognerud forventer at samtlige har California-varianten.

Ifølge Californias folkehelseinstitutt antas California-varianten (B.1.427/B.1.429) å være 20 prosent mer smittsom.

Kriseledelsen i Steinkjer vedtok søndag flere tiltak for å slå ned smitten. Både skoler og kjøpesentre er stengt.

