Varslingssak i Øst politidistrikt ferdig behandlet – politimesteren får ikke kritikk

Det var i november i fjor at politijuristene i Øst politidistrikt leverte et varsel med påstander om en uforsvarlig arbeidssituasjon for påtalejuristene.

Nå er rapporten klar. Den fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester Ida Melbo Øystese.

Det er advokatfirmaet Kluge som har gjennomført en uavhengig undersøkelse av varselet, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Advokatfirmaet har ikke funnet grunnlag for å hevde at påtalejuristene generelt har et uforsvarlig arbeidsmiljø i strid med kravene i arbeidsmiljøloven, men det er funnet at enkelte påtalejurister, særlig ved Allmennseksjonen, har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Øst politidistrikt opplyser at det er iverksatt tiltak som er egnet til å bedre situasjonen.

