Siktelsen mot Tor Kjærviks sønn utvidet til å gjelde drap og drapsforsøk

NTB Innenriks

Den siktede sønnen i 30-årene satt tirsdag ettermiddag i et langt avhør hos politiet i Oslo. Samtidig etterforsker politiet drapet på Røa mandag kveld for fullt.

– Siktede er nå i avhør. Han har knyttet seg til handlingen. Siktelsen er utvidet til å gjelde drap og drapsforsøk. Dette som følge av etterforskningsskritt, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Seksjonsleder Anne Alræk Solem sier til NTB at drapsforsøket knytter seg til samboeren til avdøde. Hun var til stede da drapet skjedde, men kom selv fysisk uskadd fra hendelsen.

– Han er siktet for drapsforsøk mot Kjærviks samboer som var til stede i leiligheten. Hun har også hos vært avhørt sammen med sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs i løpet av dagen, sier Solem til NTB.

Tidligere tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at det er advokatens sønn som er siktet i drapssaken. Avhøret av mannen i 30-årene startet tirsdag ettermiddag.

Mannen har fått oppnevnt advokat John Christian Elden som forsvarer. Under avhørene bistås mannen av advokat Sol Elden.

Familiekonflikt

Ifølge advokat Elden meldte den siktede sønnen seg selv for politiet mandag kveld, noe også politiet bekreftet tirsdag ettermiddag. Etter at drapshandlingen skal ha skjedd, tok han selv kontakt med politiet og kom en patrulje i møte utendørs på Røa. I den forbindelse ble også et skytevåpen funnet.

Elden har overfor NRK kommentert drapssaken med at det skal ha vært en langvarig familiekonflikt som har endt tragisk.

– Dette har vært en konflikt gjennom flere år, sier Elden til NTB uten å gå inn på hva som var årsaken til uenigheten.

Den siktede sønnen hadde tirsdag ettermiddag ikke fått spørsmål i avhøret om hvordan han stiller seg til siktelsen om drap. Politiet vil først la den siktede fortelle sin versjon så langt det er mulig for at saken skal bli best mulig opplyst.

– Det er viktig for oss at han får forklare sin versjon upåvirket, sier Solem.

Den siktede mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag klokka 13. Det er ikke kjent hvordan han vil stille seg til fengslingsspørsmålet. Dersom han tirsdag skulle godta politiets krav om varetekt og eventuelle restriksjoner, kan også fengslingsmøtet bli gjennomført som en kontorforretning uten at partene møtes fysisk i retten.

Ransaking

Tirsdag gjennomførte politiet i Kongsberg en husransakelse på en adresse i Skavanger-området i byen i forbindelse med etterforskningen, skriver Laagendalsposten og Avisa Oslo.

Anne Alræk Solem bekrefter at ransaking er gjennomført i forbindelse med drapsetterforskningen, men vil ikke bekrefte den aktuelle adressen.

– Vi har gjennomført flere ransakinger som ledd i etterforskningen, sier Solem til NTB.

Kolleger i sorg

Kjærvik har gjennom en årrekke vært forsvarer i flere svært omtalte drapssaker, blant annet Orderud-saken, hvor han var forsvarer for Kristin Kirkemo. Han var fram til 70-årsdagen i slutten av mars fast forsvarer i Oslo tingrett og hadde fremdeles flere rettssaker i kalenderen hvor han skulle bistå klienter.

Mange kolleger ga tirsdag uttrykk for sorg og forferdelse over den respekterte advokatens brå bortgang.

– Forferdelig og uvirkelig trist budskap å motta, opplyser en av Kjærviks kollegaer, advokat Ola Lunde, til NTB.

Leder Marius Dietrichson av Advokatforeningens forsvarergruppe sier forsvarermiljøet er i sjokk og omtaler drapet som en dyp tragedie for familien og hele fagmiljøet.

– Jeg vil huske ham som en flink advokat som alltid var vennlig. Han vil bli dypt savnet, sier Dietrichson til Advokatbladet.

– En fredfull mann

I nabolaget på Røa, der Tor Kjærvik bodde og hvor drapet skjedde mandag kveld, reagerte beboerne på det som har skjedd. Liv Thorvaldsen bor i nabolaget og var på hils med Kjærvik i mange år.

Mandag kveld var hun på besøk hos datteren som bor like ved leiligheten til advokaten og så ham da han kom hjem mellom klokka 20 og 20.30 på kvelden. Selv hadde hun ikke hørt noen skudd, men datteren fortalte senere at det hadde hun fått med seg.

– Jeg synes det er forferdelig at dette er skjedd, særlig med tanke på at han var en sånn fredfull mann, sier hun om drapet på naboen.