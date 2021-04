Oslo kommune orienterer om koronatiltak onsdag klokka 11

NTB Innenriks

Onsdag formiddag klokken 11 vil byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orientere om hvilke tiltak som skal gjelde fremover.

Kommunen har på forhånd varslet at det ikke ligger an til betydelige lettelser. Johansen har pekt på at smittetallene fremdeles er høye, selv om tallene har gått ned de siste ukene.

– Byrådet vil vurdere smittesituasjonen de neste dagene, og på onsdag vil vi presentere hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo fremover. Vi kommer til å være veldig forsiktige med lettelser og kommer ikke til å ta noen sjanser, sa Johansen til NTB mandag.

– Håpet vårt er at tiltakene som vi nå har, vil presse smitten ytterligere ned slik at vi kan åpne mer opp igjen om noen uker, sier han.

