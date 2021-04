Nybø utvider innreisemulighetene for utenlandsk arbeidskraft

NTB Innenriks

– De som har et strengt nødvendig behov for personer for å holde virksomheten i gang, kan nå søke om å få inn arbeidskraft, sier hun til NRK.

Ordningen endres til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller bedrifter. Den gjøres bransjenøytral og kan dermed gjelde for både bedriftsledere, forskere, profesjonelle idrettsutøvere og skuespillere.

Det stilles krav til at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse, og at denne ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Ifølge NRK vil dette være noen av endringene regjeringen vil legge fram på pressekonferansen senere tirsdag.

