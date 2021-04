Fortsatt høye smittetall i Stavanger – 40 nye smittede

NTB Innenriks

Stavanger kommune opplyser at 33 av de smittede er nærkontakter og at én har usikker smittekilde. For de siste seks er smittekilden ukjent.

Tre av de smittede er under 10 år, mens ytterligere 14 er under 20.

1.030 testet seg i Stavanger mandag.

Smittetallene i kommunen gjorde et hopp mandag sammenlignet med de siste dagene. Da ble det registrert 37 nye smittede, mens det i dagene før var registrert mellom 7 og 19 tilfeller.

Tirsdagens tall er 24 høyere enn snittet for de siste 14 dagene. På samme dag for en uke siden var tallet 11.

Ordførerne på Nord-Jæren skal diskutere smittesituasjonen og vurdere behovet for eventuelle nye tiltak tirsdag ettermiddag.

