Forsvarer: Konflikt mellom drept advokat og siktet familiemedlem

Advokat John Christian Elden opplyser til NRK tirsdag at det skal ha vært en konflikt mellom advokaten og det siktede familiemedlemmet.

– Det har vært en konflikt her over noe tid, en familiekonflikt, som har fått et tragisk utfall, sier Elden.

Den siktede mannen i 30-årene vil tirsdag bli avhørt, opplyser seksjonssjef Anne Alræk Solem. Mannen meldte seg selv for politiet etter drapet som skjedde i boligen til den kjente advokaten.

Politiet har tirsdag ikke kommentert hva de tenker kan ha vært et mulig motiv bak handlingen.

