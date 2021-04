Erna Solberg: Problemene med J&J-vaksinen har liten påvirkning på gjenåpningen

NTB Innenriks

Men det at Johnson & Johnson tirsdag varsler at de utsetter utrullingen av vaksinen i Europa mens mulige bivirkninger granskes, påvirker ikke gjenåpningsplanen i Norge, sier Solberg.

– For gjenåpningen fremover er det fortsatt tre parametere vi skal vurdere, og vaksinene er ett av dem. Hovedtyngden av Johnson-vaksinen ville kommet i juni, så for neste trinn i mai vil den ha mindre betydning, sier statsministeren.

– Men det har betydning for når vi er ferdig med vaksineringen, det må vi være tydelige på. Da er det enda viktigere at vi oppnår resultater på de to andre parameterne, smittesituasjonen og kapasiteten i helsevesenet. Jo færre vaksinerte, jo viktigere blir de andre parameterne i en videre gjenåpning, sier Solberg.

