Elden oppnevnt som forsvarer for drapssiktet

Det er advokat John Christian Elden som er oppnevnt som forsvarer for den siktede og som vil bistå i forbindelse med avhør. Politiet vil framstille mannen for varetekt onsdag.

– Jeg er kontaktet av siktede for bistand og er oppnevnt som forsvarer. Han meldte seg selv til politiet, og vi tar det rolig og planlegger avhør i løpet av dagen om det lar seg gjennomføre, sier Elden til NTB.

Den profilerte forsvarsadvokaten er selv opptatt i en rettssak i Agder lagmannsrett. Derfor vil kona, advokat Sol Elden, være den som bistår den siktede i innledningen av etterforskningen.

Seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt var tirsdag morgen tilbakeholden med å gi konkrete opplysninger fra hendelsesforløpet da Kjærvik ble drept hjemme på Røa mandag kveld.

– Politiet er redde for å påvirke etterforskningen dersom det gis ut mer informasjon nå. Vi mener vi har god oversikt over saken, sier Solem, som ikke kan kommentere hva som kan være motivet for drapet.

