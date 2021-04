Duket for ramadan – muslimer bes om å unngå samlinger

NTB Innenriks

Ramadan er regnet som den helligste muslimske måneden. Ifølge troen var det under ramadan at profeten Muhammed mottok sin første åpenbaring.

Vanligvis preges høytiden av at familier og venner samles etter solnedgang for å kunne bryte fasten med gode og store måltider. Men pandemien har satt sitt preg også på ramadan, og i fjor ble ramadan markert neddempet både i Norge og internasjonalt.

Det jobbes nå på både nasjonalt og kommunalt nivå for å sikre seg at ramadan markeres på en trygg og smittevernvennlig måte også i år.

– Vi har en veldig tett og god dialog, ikke bare med kommunene, men også med de nasjonale helsemyndighetene, sier styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge (IRN) til NTB.

Han sier at IRNs hovedbekymring er at koronareglene er veldig dynamiske, og at reglene i stor grad varierer lokalt. Derfor har organisasjonen tett oppfølging med Helsedepartementet for å kunne få en tett og nær oversikt over løpende endringer i reglene.

– Det er veldig mye møtevirksomhet angående dette i disse dager, legger Diriye til.

Smittevernråd for ramadan

Folkehelseinstituttet (FHI) sier de ønsker en trygg og god ramadan for alle muslimer i Norge, og instituttet har utarbeidet egne smittevernråd for høytiden.

Der ber de muslimer om å unngå mange nærkontakter. FHI understreker også at samlinger i moské regnes som arrangement – og at det derfor er i strid med de nasjonale smitteverntiltakene. I tillegg fremheves oppfordringen om å ikke ha flere enn to gjester på besøk hjemme.

Moskeer rundt om i landet har i forkant av fastemåneden fått mange spørsmål fra muslimer som spør om det bryter med fasten med å ta koronavaksine, skriver NRK. Koronavaksine bryter ikke med fasten, lyder den klare beskjeden fra de muslimske organisasjonene.

Vaksinen har ingen næringsverdi, settes i muskler og kan dermed ikke ses på som mat eller drikke, slår organisasjonene fast.

– Unngå samlinger

Tallene har den siste tiden gått ned både nasjonalt, men spesielt i Oslo. Smittetallene i Oslo er nå rundt fire ganger lavere enn de var for bare få uker siden.

Påskeferien ser foreløpig ikke ut til å ha hatt en negativ effekt på smittetallene. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier kommunen er veldig oppmerksom på at også ramadan er en høytid som kan bidra til økt smitte, på lik linje med påskeferien.

– I forbindelse med ramadan har vi god dialog med moskeer og muslimske nettverk, og sørger for at de har oppdatert og riktig informasjon på flere språk som de kan distribuere, opplyser han til NTB.

Han sier at muslimer i Oslo jobber godt med informasjonsflyten. Byrådslederen understreker at det er viktig at alle, som i fjor, unngår de tradisjonelle samlingene i forbindelse med de store måltidene etter solnedgang.

– Her spiller kommunen på lag med moskeene, men vi er helt avhengig av at de formidler informasjon til sine medlemmer, sier Johansen.

